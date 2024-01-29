農曆年節商機挹注 經濟部估零售業營收續成長

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（中央社記者劉千綾台北29日電）經濟部表示，AI等新興科技雖有助維繫外銷動能，但仍須關注升息遞延效應及地緣政治風險等不確定性；內需方面，農曆年節商機可望推升零售業營收，延續成長態勢，餐飲業則因去年春節落點墊高基期，估將呈現年減。

經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況指出，雖全球通膨趨緩，各國緊縮貨幣政策漸歇，但受升息效應持續干擾消費與投資，以及美中競爭、極端氣候、地緣政治紛擾等負面因素，為經濟增添諸多不確定性，恐抑制全球經濟成長力道。

根據國際預測機構S&P Global最新於1月15日的預測，今年全球經濟成長率預估為2.3%，低於去年的2.7%。

國內經濟方面，統計處表示，因人工智慧等新興科技應用商機活絡，帶動伺服器、儲存媒體等出口增加，加以基期偏低，去年12月出口年增11.8%。

不過統計處指出，全球經濟仍受通膨及高利率影響，終端需求續疲，廠商投資動能保守，對訂單採先去庫存後生產的策略，國內製造業者持續調節產能，12月份製造業生產指數年減4.19%。

民間消費方面，統計處表示，在聖誕節、跨年節慶商機帶動下，推升去年12月零售及餐飲業營業額分別年增1.1%及7.5%。

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展望未來，統計處表示，高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上台灣半導體產業具競爭優勢，有助維繫接單動能，但第1季為電子產業淡季，加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍存，恐抑制外銷接單及國內生產動能，後續發展需持續關注。

此外，零售業因農曆年關將至，年節應景商品、汰舊換新等新春商機顯現，營業額可望延續成長態勢；餐飲業因去年同月適逢農曆春節長假消費旺季，墊高比較基數，營業額恐較去年同月減少。（編輯：郭無患）1130129