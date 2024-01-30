台德貿易連3年破200億美元 德經辦：重要經貿夥伴

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（中央社記者曾智怡台北30日電）德國經濟辦事處今天表示，台德去年貿易總額達220億美元，以機械及電機設備為大宗，雖較前1年略減4.4%，但已是自2021年以來、連續3年突破200億美元大關，凸顯雙方互為重要經貿夥伴。

德經辦今天發布新聞稿表示，根據財政部公布的財政及貿易統計數據，2023全年台灣與德國之間的貿易總額達到220億美元，與2022年的230億相比雖減少4.4%，但自2021年以來，德台雙邊貿易金額連續3年突破200億美元，顯示出兩地貿易穩定的發展趨勢。

數據顯示，2023年台灣出口德國約81億美元，機械及電機設備占51.6億美元，其中，以資通與視聽產品及電子零組件為大宗，各占約26%與23%；台灣自德國進口139億美元，同樣以機械及電機設備為大宗，比重達41%、約56億美元，其次為運輸工具，進口約31億美元，化學品則位居第3，進口約26億美元。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科表示，德國與台灣的雙邊貿易金額自2021年首度突破200億美元，已連續第3年突破200億美元，象徵著德台兩地經貿關係穩定正向的發展趨勢，也代表德國依舊是台灣在歐洲最重要的貿易夥伴。

經濟部投審會資料指出，儘管2023年全年獲批准的外國對台直接投資較2022年減少15.4%，德國對台灣的投資與2022年相比仍大幅增加，總額高達15億5300萬美元，主要投資案為德商YUNLIN HOLDING GMBH增資允能風力發電股份有限公司。

另外，台灣對德國的投資也較2022年大幅成長，2023年總額達到39億1000萬美元，核准投資的項目為台積電於德國德勒斯登興建半導體晶圓廠。

德經辦表示，雙邊核准投資金額在2023年有亮眼表現，且不論是德國對台灣、或是台灣對德國的投資額，皆名列第2。（編輯：郭無患）1130130