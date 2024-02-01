擴大台積電德國廠效應 崇越喊在捷克打造科學園區

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（中央社記者劉千綾台北1日電）擴大台積電投資德國效應，台灣新東向全球產學研聯盟協進會理事長、崇越科技董事長郭智輝指出，捷克布拉格鄰近德國半導體製造重鎮德勒斯登，建議政府業者共同協力，在捷克建立科學園區，打造半導體供應鏈。

經濟部次長陳正祺、捷克駐台代表史坦格（David Steinke）及外交部政務次長謝武樵等人今天出席「捷克半導體投資商機說明會」，崇越科技也攜手台灣新東向全球產學研聯盟協進會，在會中與捷克產業代表簽署合作備忘錄。

陳正祺致詞表示，捷克與台灣理念相同、價值互信，加上直航後關係更緊密，台積電在全球布局也強化國際供應鏈韌性，將透過中東歐融資基金、中東歐投資基金和台捷避免雙重課稅「三寶」加持，繼續深化雙方投資關係。

他指出，捷克工業基礎深厚，人民和善、治安良好，勞工素質相當優秀；捷克外人投資1/4以上集中在製造業，台廠投資額為1.8億美元，以製造業占大宗，包括鴻海、和碩、華碩和緯創等企業。

談及捷克半導體產業發展優勢，史坦格表示，捷克擁有充足人才，當地有聚焦人工智慧及電子產品研發等產業群落，加上作為歐盟成員，具備人力、物品和資金自由流動的優勢。

謝武樵表示，台積電去年宣布在德國德勒斯登設立12吋晶圓廠，產業供應鏈帶動下，捷克扮演不可或缺的角色，台捷共同建立的「半導體供應鏈韌性中心」也已在捷克正式啟動。

台灣新東向全球產學研聯盟協進會理事長、崇越科技董事長郭智輝表示，捷克是歐洲發展半導體最好的國家，他提出可以在捷克建立台灣工業區、科學園區的想法，「把台灣的國土延伸到歐洲」，帶動整體供應鏈發展。

郭智輝指出，半導體供應鏈隨著台積電海外設廠也朝向國際發展，捷克布拉格鄰近德國半導體製造重鎮德勒斯登，捷克當地非常有機會建立類似台灣的科學園區，聚焦先進技術。

他認為，捷克2030年以後才有機會建立半導體製程公司，但供應鏈廠商隨著台積電建廠，2025年左右即可落地發展，就近服務台積電及其他半導體客戶。

郭智輝表示，在捷克設立工業園區對台灣整體產業保障相對大，涉外部分可由政府處理，透過政府與民間企業協力，共同支撐台灣半導體產業海外布局。

崇越科技表示，也正研議設立歐洲據點，提供半導體供應鏈整體解決服務方案，包括半導體整合服務、前段晶圓製造、後段先進封裝、二手設備與零件服務，以及建廠和廠務系統等整合方案，並協助供應鏈與特殊化學品倉儲物流、技術服務、市場分析等價值鏈服務。（編輯：潘羿菁）1130201