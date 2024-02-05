國巨1月營收來到16個月高點 看好AI營運動能

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）被動元件大廠國巨1月營收突破新台幣百億元，是16個月來高點，國巨今天指出，人工智慧（AI）應用客戶拉貨動能高於預期，客戶端庫存持續正向調整，供應鏈庫存水位漸趨健康，樂觀看待AI應用的營運動能及展望。

國巨公布1月自結合併營收新台幣100.21億元，是2022年10月以來單月高點，較去年12月89.48億元增加12%，比去年同期85.03億元增加17.8%。

國巨指出，1月營收增加，主要是AI相關應用客戶拉貨動能高於預期，1月工作天數回復正常，以及大中華區客戶在農曆年前增加備貨。

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展望第1季營運，國巨表示，整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，但客戶端庫存持續正向調整，供應鏈庫存水位漸趨健康，持續密切關注市場狀況，樂觀看待AI應用的營運動能及展望。

美系外資法人指出，AI伺服器對積層陶瓷電容（MLCC）等高階被動元件需求增加，預估每台AI伺服器需要3000顆至4000顆高效能MLCC產品，有助國巨相關業績表現。（編輯：張均懋）1130205