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台股穩健、AI掀熱潮 外資連3個月淨匯入

2024/2/5 18:18
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（中央社記者謝方娪台北5日電）整體外資2023年淨匯入規模近294.8億美元，創近13年新高。金管會今天公布，在台股基本面穩健、AI概念股熱潮下，今年1月整體外資持續淨匯入近34.71億美元，已連3個月淨匯入。

金管會今天公布外資最新動向，今年1月外資淨匯入34.71億美元，陸資淨匯出2.8萬美元，合計整體外資1月淨匯入近34.71億美元。

若從累積餘額看，截至今年1月底止，整體外資累積淨匯入餘額達2489.66億美元，按今年1月31日新台幣兌美元收盤價31.301元換算，外陸資折合約有新台幣7.79兆元資金動能在台灣。

股市操作方面，今年1月外資累計買超上市股票38.53億元、累計買超上櫃股票22.88億元，陸資累計賣超上市股票1.67億元、累計賣超上櫃股票0.31億元，合計今年1月整體外資買超台股59.43億元。

金管會證期局分析，今年1月因人工智慧（AI）概念股看漲，外陸資買超台股達59.43億元，若統計上市櫃有價證券，則買超434.28億元。

證期局表示，2023年國內上市櫃公司營收達38兆元，年減8.48%，但仍為歷年同期第3高，另台股股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班。

證期局進一步指出，截至2023年12月底，台股本益比約21.12倍，現金殖利率達3.37%，加計股票股利為3.47%，顯示台股基本面尚稱穩健。

若與國際主要股市相比，今年截至1月底止，台股跌幅為0.23%，相較日本漲幅8.43%、新加坡跌幅2.69%、韓國跌幅5.96%、上海跌幅6.27%、香港跌幅9.16%、深圳跌幅13.77%、美國道瓊漲幅1.22%，台股表現優於亞洲主要市場，僅次日本。（編輯：趙蔚蘭）1130205

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