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第9家國銀擬插旗日本 金管會准合庫申設東京分行

2024/2/6 17:08
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（中央社記者謝方娪台北6日電）目前已有8家本國銀行在日本設有分支機構，金管會今天宣布核准合庫銀行向日本金融廳申設東京分行，若順利獲准，將成第9家插旗日本的本國銀行。

合庫考量日本為全球主要經濟體，與台灣雙邊貿易往來密切，加上因應全球供應鏈區域化，合庫規劃在日本設立東京分行，以延伸金融服務觸角至東北亞，申請案在今天取得金管會核准。

根據金管會資料，目前本國銀行在日本已設有分支機構者，包括台灣銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、玉山銀行、台新銀行及中信銀行共8家。若後續合庫順利取得日本金融廳核准，將成第9家插旗日本的國銀。

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目前8家國銀在日本共設有10家分行及1家子行，大部分設立於東京，另亦有於大阪及福岡設點。2023年全年國銀日本據點（分子行合計）稅前盈餘為新台幣31.6億元，相比2022年轉虧為盈。

截至2023年12月底止，合庫海外據點共有1家子行、14家分行、8家支行及3家代表人辦事處，分別設置於比利時、捷克、菲律賓、美國、香港、中國、澳大利亞、柬埔寨、寮國及緬甸等地。（編輯：林淑媛）1130206

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