貿協：台灣精品說明會觸角延伸全球新戰略MIT光環

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（中央社記者劉千綾台北7日電）外貿協會表示，台灣精品年度說明會將於23日舉辦，除了聚焦歐美、日本和新南向市場，今年也新增中東、中南美新興市場，並邀請專家分享數位平台行銷策略。

貿協今天發布新聞稿表示，台灣精品年度說明會將於農曆年後舉行，向企業揭示經濟部國際貿易署「提升台灣產業國際形象計畫」全球新戰略及創新方針。

為協助企業擴展市場版圖，貿協表示，今年特別強調歐美、日本、新南向市場的活動，並新增中東及中南美市場，並聚焦台灣優勢產業打造MIT新光環。

貿協表示，今年特別注重融合ESG理念，並將舉辦一系列與永續及公益相關的活動。

重要實體活動方面，貿協指出，今年首度於歐洲辦理台灣形象展，也持續深耕新南向台灣形象展，參與國際專業展覽如德國杜塞道夫國際醫療器材展（MEDICA）、杜拜海灣資訊科技展（GITEX）等；另也辦理全球永續月等數位活動。

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為即時回應企業需求，貿協表示，說明會將於23日在台北國際會議中心舉辦。除了實體活動全年度攻略外，同時將重點介紹針對先進市場和新南向市場的數位推廣策略，包括如何透過社群平台和專業媒體合作，有效提升品牌曝光度。

此外，為了應對數位平台的變化，貿協表示，說明會特別邀請數位專家，邁肯行銷董事長張志浩、塔圖科技執行長楊長峰、奧美集團數位長郭育滋，以及懷俄明州亞太商務辦事處處長朱裕誠，以「共創數位行銷新優勢」為主題，分享應對策略，協助企業轉變思維，掌握數據收集的新趨勢。（編輯：郭無患）1130207