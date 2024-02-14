台股龍年開紅盤 補漲期待恐遇亂流

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（中央社記者潘智義台北14日電）台股兔年封關站上萬八關卡，封關後美股歷經大漲後重挫，美股道瓊工業指數累計下跌381.67點，台股明天龍年開紅盤的補漲期待恐遇亂流。

兔年台股封關迄今，美股道瓊工業指數累計漲跌幅呈現下跌，不過科技類股那斯達克指數上揚，費城半導體指數累計漲幅達3.03%。

美股安謀股價大漲逾5成，帶動台積電美國存託憑證（ADR）強漲15%之後，雖然台積電ADR回檔，但累計漲幅仍達7.37%，台股龍年開紅盤台積電是否還有機會挑戰歷史高點688元，有待觀察。

兔年封關台股終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上；兔年全年上漲3163.14點，漲幅21.18%，農曆年封關連2紅。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1%，高於市場預期，降低美國聯邦準備理事會（Fed）早日降息的希望，美國股市在美東時間13日收低，道瓊工業指數重挫524.63點。

自農曆年封關日迄今，道瓊工業指數累計下跌381.67點，跌幅0.98%；標準普爾指數跌5.44點，跌幅約0.1%；不過，那斯達克指數仍上漲26.65點，漲幅0.17%；費城半導體指數上揚131.449點，累計漲幅達3.03%。

台積電ADR收127.55美元，下挫2.91美元，跌幅2.23%，但仍較農曆封關日漲8.76美元，漲幅7.37%。

另外，指數編纂公司MSCI（明晟）在春節假期13日公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數的權重分別上調至15.97%、18.75%，在全球市場指數的權重維持1.60%不變，最新權重將在2月29日收盤生效；也將是影響台股農曆年開紅盤表現的因素之一。（編輯：黃國倫）1130214