通膨數據利空 美股道瓊大跌524點近一年最慘

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美股今天賣壓沉重，道瓊指數大跌524點，創近一年來最大跌幅。最新數據顯示美國1月通膨高於預期，由於物價漲勢僵固，聯準會短期內降息的希望渺茫，市場樂觀氣氛淡化。

3大指數開低走低，道瓊工業指數盤中一度跌逾750點，終場重挫524.63點或1.35%，收在38272.75點。標準普爾500指數下挫68.67點，跌幅1.37%，收在4953.17點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌286.95點，跌幅1.8%，收在15655.6點。

道瓊指數創去年3月以來最大單日跌幅。中小型股指標羅素2000指數跌幅直逼4%，為2022年6月以來最糟表現。

勞工部在美股開盤前公布，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1%，低於去年12月的3.4%，但未如市場預期跌破3%關卡。剔除波動較大食品與能源的核心CPI年增率維持3.9%，高於市場預期的3.7%。單月物價漲幅也高於預期水準。

美國CPI年增率曾在2022年6月衝上40年高點9.1%，通貨膨脹自此趨緩。數週前，市場普遍預期聯邦準備理事會（Fed）3月就會開始降息，但在最新數據顯示物價漲勢僵固後，投資人調整預期，認為6月是最有可能的降息啟動時間點。

這意味處於23年高點的政策利率為股票等高風險資產帶來壓力的時間將拉長。

標普500指數11大類股全面收黑，科技權值股走勢疲軟，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon.com）股價跌幅都超過2%。受人工智慧題材加持的輝達（NVIDIA）股價跌近0.2%，收盤市值約1.78兆美元，超越亞馬遜，躍居全美市值第4高企業。

費城半導體指數跌逾2%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅約2.3%，年初以來仍大漲22.6%。

最新通膨數據造成股票、債券價格齊跌。美國10年期公債殖利率竄升，從昨天的4.17%升至4.315%，不利於科技股等對利率較敏感的族群表現。

美股去年10月下旬起反彈，近幾週屢創歷史新高，關鍵在於投資人樂觀預期聯準會壓制通膨的緊縮循環接近尾聲，即將轉向降息。美國銀行（BofA）今天公布的基金經理人調查顯示，市場樂觀情緒達2022年4月以來顛峰，美股配置比例達2021年11月以來最高點。

最新通膨數據除了促使投資人調整降息預期，市場也更擔心高利率時間拉長恐導致經濟陷入衰退。

聯準會自2022年3月起積極升息，政策利率從原本趨近零升至2001年初以來最高的5.25%至5.5%。隨著通膨趨緩，聯準會放慢升息步調，上次升息是去年7月的事。官員不願貿然宣告戰勝通膨，1月決議利率不變後雖暗示下一步是降息，但強調前提是對通膨持續朝目標2%回歸「更有信心」。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近期接受「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時說，通膨數據不需要比過去6個月更好或一樣好，「只要好就可以了」。

美股雖在通膨數據利空壓境下回檔，3大指數今年累積漲幅仍未失守。道瓊工業指數年初以來漲逾1.5%，標普500指數及那斯達克指數同期分別上漲3.8%、4.3%。與去年10月下旬波段低點相比，標普500指數累計反彈逾20%。（編輯：高照芬）1130214