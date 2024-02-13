大量持股申報門檻降至5% 上市櫃7新制今年上路

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（中央社記者謝方娪台北13日電）為接軌國際並推動永續，金管會陸續修正法規，今年有7項新制上市櫃公司及股東須留意，其中以5月10日起大量持股申報公告門檻自10%降至5%影響甚鉅，初估逾3000名股東必須在5月20日前辦理初次申報。

金管會證期局統計，截至2023年底止，國內共有1813家上市櫃公司，為推動上市櫃公司接軌國際並強化ESG（環境、社會、公司治理），金管會近年陸續修正法規，總計今年有7項影響上市櫃公司及股東新制將上路。

首先，證券交易法2023年通過修正，大量持股申報公告門檻自10%降至5%，自今年5月10日施行，將讓上市櫃公司藏鏡人更無所遁形。若依2022年12月31日持股資訊，持有股份介於5%以上但未滿10%的股東人數共3307人，將受新制影響，必須在5月20日前辦理初次申報。

其次，金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，今年起上市櫃公司半數獨董任期不得逾3屆、資本額逾百億元及金融保險業上市櫃公司獨董席次不得少於1/3、以及上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少1名女性董事。

第3，為吸引國際資金，金管會要求全體上市公司及實收資本額達新台幣6億元以上上櫃公司，自今年起均應發布雙語重訊。

第4，自今年起，金管會擴大要求資本額達20億元以上、但未達100億元的上市櫃公司均應在股東常會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料，讓股東可提早知悉股東常會議案內容。

第5，自今年起，金管會要求實收資本額未達20億元的上市櫃公司應在會計年度終了後75日內公告前一年度自結財務資訊，以增進上市櫃公司財務資訊公告即時性。

第6，今年首季底前，金管會預計督導集保結算所在「股務事務電子通知平台」新增ETF收益分配發放電子通知服務，以達到環保減碳、節省業者寄送紙本通知成本的雙贏目標。

第7，今年首季底前，金管會預計督導集保結算所新增股東會視訊會議平台英文版功能介面，以提升資訊公平性並鼓勵外資股東參與股東會。

未來政策規劃上，金管會今年尚有5大重點方向，包括第2季完成修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，精簡年報應揭露事項；第4季再進一步檢討修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，增訂永續相關財務資訊揭露規定。

此外還包括第4季擬督導證交所試行建置「永續報告書數位平台」；督導集保結算所試行建置「盡職治理報告書數位平台」；以及督導證交所研訂指引和範例，協助上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則等。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130213