MSCI季度調整 台股權重兩升一平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數的權重分別上調至15.97%、18.75%，在全球市場指數的權重維持1.60%不變，最新權重將在2月29日收盤生效。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎；MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

統計本次MSCI調整，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.96%上調至15.97%，調升0.01個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%上調至18.75%，調升0.05個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重維持1.60%。

MSCI台灣指數成分股方面，本次無新增成分股，刪除富邦媒，指數成分股降為89檔，並有24檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的個股為創意，權重為0.48%；權重調降最多個股為刪除成分股富邦媒，調整前權重為0.11%。

以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為印度，權重增加0.32個百分點；權重調降最多的國家為中國，權重降低0.32個百分點，其餘國家權重變化不大。

此外，MSCI調整中國A股指數成分股，新增招商公路等4檔股票，刪除石基訊息等48檔；調整後MSCI中國A股指數成分股減少44檔至519檔，檔數週轉率約9%。本次調整成分股檔數變動幅度較大，但整體權重變化有限。（編輯：張良知）1130213