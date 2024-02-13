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美1月CPI年增率高於預期 提前降息希望渺茫

2024/2/13 23:50
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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國1月消費者物價年增3.1%，高於市場預期。剔除食品與能源的核心物價漲勢僵固，凸顯通貨膨脹降溫之路顛簸不平，投資人企盼聯準會早日降息的希望可能落空。

勞工部今天公布，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率3.1%，低於去年12月的3.4%，但未如市場預期跌破3%關卡，降至2021年3月以來最低的2.9%。反映物價基本趨勢的核心CPI年增率維持3.9%，高於市場預期的3.7%。

經季節調整，1月CPI月增0.3%，創去年9月以來新高；核心CPI月增率升至0.4%，高於市場預期的0.3%。

在投資人眼中，最新通膨數據不盡理想。美股開低，道瓊工業指數盤初跌逾300點，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數跌幅分別約1.3%、2%。數週前，投資人普遍預期聯邦準備理事會（Fed）3月就會開始降息，如今認為6月是最有可能的降息啟動時間點。

根據勞工部數據，包含房租的居住費用月增0.6%，占單月整體物價漲幅2/3，在能源降價之際持續扮演刺激物價上漲的「元凶」。

與去年同期相比，1月房租上漲6.1%，在車險、醫療等費用攀升時擠壓消費者荷包。民間數據顯示美國多地房租由漲轉跌，經濟學家也預期租屋市場降溫將逐漸反映在官方數據上，但這段過程遠比預期長。

美國CPI年增率在2022年夏季衝上9.1%，自此逐步下滑。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前期供應鏈瓶頸疏通，有助抑制中古車等物價漲勢。但就業市場火熱、勞工薪資攀升，服務通膨不易降溫，拖慢整體通膨率回歸聯準會目標的速度。

聯準會決策偏好參考商務部公布的個人消費支出（PCE）物價指數。去年12月這項指數年增2.6%，連3個月低於3%，但與聯準會目標2%仍有一段距離。

為壓制通膨，聯準會自2022年3月起積極升息，政策利率從原本趨近零升至2001年初以來最高的5.25%至5.5%。

隨著通膨趨緩，聯準會放慢升息步調，上次升息是去年7月的事。官員肯定通膨趨緩進展，示意下一步將是降息，前提是通膨持續朝2%目標邁進。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）1月底在利率按兵不動後說，官員希望見到「更多好數據」。（編輯：徐崇哲）1130213

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