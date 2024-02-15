寒假、過年旺季挹注 航空四雄1月營收登高

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（中央社記者江明晏台北15日電）航空四雄公布2024年1月營收，受惠寒假及春節旺季推升載客率，華航、長榮航寫同期新高，台灣虎航與星宇航空創單月新高紀錄；華航預期今年客運熱度將更為顯著，長榮航空看好日本賞櫻旺季，將增開航班。

華航1月合併營收新台幣159.23億元，年增6.31%，創歷年同期新高，其中，1月客運收入為107.96億元，較去年12月增加9.75%，較去年1月增加18.6億元，增幅20.81%，主因為市場需求強勁，推升整體客運收入成長。

華航指出，國際旅遊需求持續活絡，1月下旬進入寒假及春節旺季，推升整體載客及營收，華航1月客運收入再站上百億元，寫下年、月雙增表現，其中受旅客喜愛的東北亞航線為客收拉升主力，平均載客率逾8成，部分熱門航點如札幌、首爾載客率更達9成，挹注客運營收增加。

配合市場所需，華航表示，在重點航線持續增班布局，東北亞每週提供約190班服務、東南亞提供165班服務，整體航班運能約恢復至疫前8成，目前第1季訂位量較2023年同期增加超過8成，預期今年客運熱度將更為顯著。

長榮航空1月合併營收達176.31億元，與去年同期合併營收151.8億元相較，年增率為16.16%，客運營收達124.6億元，年增率22.33%。

長榮航指出，因應拉斯維加斯電子展及歐美耶誕節後返程，1月上旬歐美長線機位需求強勁，長程線載客率近9成，票價維持高檔；短程線適逢寒假開始，日韓訂位需求持續暢旺，價、量皆為上揚走勢，東北亞平均載客率近9成；東南亞旅遊航點峴港及曼谷、清邁載客率皆達9成以上；此外，長榮航空看好日本賞櫻旺季，將增開航班。

貨運方面，長榮航指出，1月初廠商盤點為傳統航空貨運淡季，1月下旬因應春節出貨潮價量回溫，1月貨運營收達33.85億元，未來將積極爭取專案及電商包機運送商機，拓展冷鏈市場等高單價貨品，機動調整高單價及季節性貨品艙位配置，以增加營收。

台灣虎航1月營收12.9億元，年增42.89%，單月營收創歷史新高，受惠國際航空客運市場需求暢旺；1月航班數較2023年同期增加61%，平均載客率近90%，推升營收創新高。

星宇航空1月營收為24.81億元，續創單月新高，年增率63%。其中，客運營收為22.24億元，月增6%，年增59%，主要受惠1月中旬進入寒假旺季，帶動出國旅遊人數強勁成長。1月貨運營收1.45億元，年增69%，因台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用單價下滑，使運價小幅收斂，不過星宇航空適時加強生鮮等攬貨力道，貨量平穩。

隨著日本二線城市旅遊興起，星宇航空表示，將積極深耕日本航網布局，繼台北-函館航線於2月1日順利首航，3月31日即將開航台中-高松包機，有望延續營收成長動能。

星宇航空規劃2月引進第5架A350-900，3月即可投入營運，台北-舊金山航線也增為每日一班，屆時機隊航機規模達22架，運力可望提升近1成。（編輯：張均懋）1130215