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藥華藥治療成人T細胞白血病新藥 申請日本二期臨床

2024/2/16 20:21
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（中央社記者何秀玲台北16日電）藥華藥今天發布重大訊息，旗下創新長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）用於復發或難治性成人T細胞白血病/淋巴瘤（ATL），向日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）申請進行第二期臨床試驗，待審查通過後即可展開試驗。

成人T細胞白血病是一種罕見且侵襲性極強的成熟T細胞腫瘤，與第一型人類嗜T淋巴球病毒（HTLV-1）感染有關，盛行於日本西南部、加勒比海群島、西非、伊朗東北部和中南美洲，台灣也有一定比率。

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藥華藥指出，本次在日本申請以Ropeg單一療法用於成人T細胞白血病的第二期臨床試驗；藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg在骨髓增生腫瘤領域（MPN）治療上有長足發展，不僅獲多國核准用於真性紅血增多症（PV），現在也在進行原發性血小板過多症（ET）和早前期原發性骨髓纖維化（Early PMF）的第三期臨床試驗。

藥華藥持續擴展Ropeg應用範圍，本次在日本進行以Ropeg用於成人T細胞白血病的第二期臨床試驗，期望發揮Ropeg治療潛力到更廣泛的血液疾病領域。（編輯：趙蔚蘭）1130216

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