美晶片禁令迫使中國另謀他途 日設備業者坐收漁利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）受到美國對中國祭出晶片禁令以及北京當局大力扶植國內晶片產業的影響，日本晶片製造設備業者正意外坐收漁翁之利，享受來自中國的強勁需求。

Screen Semiconductor Solutions總裁後藤正人（Masato Goto）告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）：「由於先進晶片不得出口到中國，當地必須確保傳統製程晶片的大量需求可獲滿足。」

Screen Holdings旗下的Screen Semiconductor Solutions是二手設備主要供應商，其產品包括洗淨晶圓的設備，用來清除晶片上體積最小可達0.1微米的細微金屬片。

在截至今年3月底的會計年度，Screen Semiconductor Solutions的中國銷售額預計將占總銷售額的44%，遠高於前1年度的19%。

後藤說：「主要是銷售給汽車和消費電子部門，這些產業通常使用45至28奈米製程晶片。」

後藤指出，舊的製程設備雖然沒有先進設備那麼賺錢，但依然可「創造不錯的獲利」，因為它們涵蓋的市場範圍較廣，因此仍可以不錯的價格出售。

後藤表示：「我們雖恪遵政府的限制，但中國市場對我們來說依然很重要。」

日本半導體設備製造公司東京威力科創（Tokyo Electron）表示，截至去年12月的3個月裡，中國占其整體銷售額的46.9%，創下該公司有史以來最高水準。

東京威力科創總裁兼執行長河合利樹（Toshiki Kawai）本月稍早在線上記者會上說：「隨著中國積極提高晶片自主能力，在4月起的新會計年度，（中國晶片製造商）的投資預料將會持續。」

這類日本晶片製造設備供應商正在美中貿易戰中意外坐收漁利。中國晶片製造商正面臨日益嚴重的晶片和材料取得問題，因此在北京當局金援下積極投資國內供應鏈。

一名駐日本分析師指出，中國「打算在任何可以投資的地方投資，包括傳統製程產品，以及培育半導體相關人才和工程師」。

該名分析師表示，此舉是政府計畫的一環，旨在提高國內產能，也盼在晶片技術領域追上西方國家。

去年7月，日本跟進美國晶片禁令，宣布限制向中國出口先進半導體設備。根據規定，若要向不在日本友好國家名單內的國家出口先進半導體製造設備，必須先取得取可，不過設備業者仍可自由出售舊製程產品。

然而，美國商務部去年12月宣布，今年1月開始將對美國半導體供應鏈和國防工業基礎展開調查，以消除中國製傳統晶片引發的國家安全疑慮。

市場分析師指出，華府恐對西方企業祭出新禁令，使得日本公司難以向中國出口更傳統的製程技術。

另外，中國市場快速變遷也是日本設備業者面臨的難題。

荏原精密公司（Ebara）總裁淺見正男（Masao Asami）14日告訴日經亞洲：「檢視過往紀錄，中國企業聲稱要蓋新廠卻臨時喊卡，之後宣布破產的例子，可謂時有所聞。」

「因此，我們對於和中國生意往來抱持（謹慎）態度。一如俗諺所說，『要對客戶保持微笑，維持良好關係，然後要求他們付現』。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130220