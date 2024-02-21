波灣食品展台灣館 15家廠商打造迎清真商機

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（中央社記者施婉清開羅20日專電）「2024波灣食品展」（Gulfood 2024）日前在杜拜世貿中心正式展開。外貿協會偕高雄市農會帶領15家台灣清真食品廠商籌組台灣館參展，促銷咖啡、果汁、農產加工品等，迎接清真食品商機。

波灣食品展是中東、北非地區最具指標性的食品飲料展，今年的展覽於2月19日開幕後，一連展出4天，共有逾190國，5500多家廠商參展。主辦單位並舉辦一系列主題演講及研討會，邀請200位以上的食品領域專家及企業領袖共同探討全球糧食安全、餐飲發展、文化融合等議題，為全球餐飲業者提供可相互交流、發展合作關係的平台。

台灣館15家食品廠商推廣的食品均已取得清真認證，從咖啡、果汁、農產加工品，及中式、日式調理食品，到休閒食品，如麻糬及爆米花等。開展當天吸引大批來自阿拉伯聯合大公國（阿聯）、沙烏地、印度與埃及的廠商及民眾參觀和試吃。

參展廠商有半數早已在中東地區深耕多年，如理知原、伯朗、法露、統香等公司。以傳統糕餅與米麩麵茶事業起家的知名沖調穀粉品牌「馬玉山」為首次參展。來自台灣前三大米商的山水米則在會場以台灣古早味爆米香試吃活動，受到佳評。

在現今全世界68億多的人口中，每4人就有1人是信仰伊斯蘭教的穆斯林，且中東北非地區內多數是穆斯林國家。而穆斯林在飲食和生活上均須遵循伊斯蘭教規範，採用經清真認證（HALAL）的食品商品。

清真在阿拉伯文中意指「合法」或「受真主許可」，讀音為HALAL。

過去人們的食物較為簡單天然，一般穆斯林由食物外觀即可判斷是否符合清真要求。然而隨著食品加工技術的日新月異，加工食品的種類和內含物越來越多樣且複雜。

因此近二十年來，國際開始出現清真認證的需求，多由當地穆斯林機構結合宗教學者與食品營養專業人士，共同合作查驗稽核食品的製造過程和成品，讓穆斯林消費者可安心食用。

據此次帶隊的外貿協會台灣清真推廣中心專員吳侑庭表示，為協助台灣廠商從符合世界潮流的「伊斯蘭經濟」中拓展商機，經濟部國際貿易署在2017年即委託外貿協會成立台灣清真推廣中心，以專業形象於國內外推廣台灣清真產業。

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駐杜拜台北商務辦事處秘書柴介修20日赴展場探視台灣參展廠商時說，相對於其他海灣國家，阿聯較早對外開放，因此更能接受不同的文化及飲食習慣。且消費力強大的阿聯在疫情過後經濟快速復甦，移入人口持續增加，對各式食品的需求更大。

柴介修進一步說明，重視產品品質與創新能力的台灣企業在阿聯具備足夠的競爭力，且台灣農產食品去年對阿聯的出口金額為1620萬美元，年成長率高達51%，因此他相當看好台商在阿聯的發展機會。（編輯：高照芬）1130221