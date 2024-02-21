離岸風電工程挹注 台船環海今年獲利估逾4000萬歐元

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台船今天表示，離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」工程期程已排到明年第4季，安錨拖船「浩克輪」也將投入離岸風電海事工程，預估旗下台船環海今年稅前獲利可望逾4000萬歐元，貢獻台船2000萬歐元。

台船今天召開線上法人說明會，2023年自結營收新台幣218.98億元，稅前淨損39.12億元；今年1月完成公募增資及第1次私募增資，公募募得約39.37億元，私募有19.58億元落袋。

截至2023年12月，台船在手訂單合約金額約925億元，其中437億元尚待執行。

展望後市，台船表示，商船部分，國際海事組織（IMO）去年起強制規範航商碳排效率，加上歐盟2026年即將開徵碳稅，航商陸續搶先布局低碳新燃料節能環保船，台船已開發雙燃料新船型與改裝服務，正積極爭取業務中；公務船方面，持續準備國防艦艇新建造與後續量產業務，爭取具利基的各項訂單 。

離岸風電方面，台船指出，與台灣大學合作的15MW風機半潛式浮台研究開發計畫，已取得美國驗船協會（ABS）設計原則認可，台船已提前布局，以利爭取相關業務。

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轉投資業務部分，子公司台船環海在手的中能風場水下基礎及風機運輸安裝合約，已完成全案93支的打樁作業，現由環海翡翠輪執行水下基礎安裝工程；截至2月20日止，全案31座中已完工29座。

台船指出，彰芳西島風場風機安裝合約部分，截至1月20日已完成全案62座中的57座安裝；海龍風場水下基礎、海上變電站及風機的運輸安裝合約，計畫今年動工，環海翡翠輪目前在手業務工程期程已排至明年第4季；預估台船環海今年稅前獲利可望逾4000萬歐元，其中2000萬歐元將貢獻母公司。（編輯：張均懋、張良知）1130221