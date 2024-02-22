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嚴陳莉蓮：裕隆集團今年重頭戲 納智捷N7電動車上市

2024/2/22 13:06（2/22 13:26 更新）
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裕隆集團22日在新店總部舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮（前中）率集團高階主管一起祈拜。（裕隆提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年2月22日
裕隆集團22日在新店總部舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮（前中）率集團高階主管一起祈拜。（裕隆提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年2月22日
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）裕隆集團今天舉行新春開工儀式，執行長嚴陳莉蓮表示，今年集團重頭戲是迎接納智捷N7電動車上市，期許裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系，為集團電動車顧客創造滿意的消費體驗。

裕隆集團今天在新店總部舉行新春開工祈福儀典，嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈拜，並透過直播視訊與集團各公司進行團拜。

裕隆在新聞稿中指出，嚴陳莉蓮致詞表示，感謝集團員工積極努力拓展業務，去年總獲利創下近5年最佳成績，為集團70週年增添光彩。

展望今年，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團重頭戲是迎接納智捷（LUXGEN）N7電動車上市，期許員工發揮「一個裕隆」的團隊精神，將集團各事業體串聯成移動服務的生態系，共同為集團電動車顧客創造滿意的消費體驗。

裕隆指出，嚴陳莉蓮今天也為集團所有員工，準備專屬設計的開工紅包袋與祝福小卡，表達對員工的心意。

裕隆與鴻海合資的鴻華先進，和裕隆合作納智捷N7車款，一般消費者訂單規模超過8000輛，租車業和政府用車等大型客戶約1100輛，加計超過9000輛，規劃在6月底交付完畢。（編輯：楊蘭軒）1130222

#裕隆集團
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