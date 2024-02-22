高鐵本土採購比逾3成 今年營收拚破500億元

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台灣高鐵2023年旅客達7308萬人次，稅前淨利寫下新台幣97億元新高紀錄；營業資深副總經理顏昭立表示，今年營收目標衝破500億元。高鐵持續透過本土化採購降低維修成本，去年本土採購比例達36%、年省5.2億元。

高鐵今天舉辦媒體交流會，顏昭立指出，因應旅客需求持續增班，預計第1季結束前都將維持每週1060班運量；另與日本知名貼圖「卡娜赫拉」聯名的周邊產品，去年8月至今貢獻營收2000萬元。

高鐵財報顯示，去年整體維修費用29億元，年增2億元；用人費用62億元，較2022年成長19%。

顏昭立說明，目前高鐵本土化採購比例已達36%，年省5.2億元，未來會持續透過本土化採購、開拓原廠委託製造（OEM）料源，進一步降低、控制維修成本。

高鐵指出，已透過提前清償聯貸本金來節省利息費用，積極與聯貸銀行團協商聯貸授信利率調降作業，2023年12月完成與銀行團簽署聯貸降息案增修契約，自2024年1月3日生效，將聯貸加碼的利（費）率自原0.92%調降至0.45%。

高鐵進一步說明，除2023年認列一次性合約修改利益68.3億元外，2024年利息支出在聯貸利率調降後，將可節省約10億元。

由於新世代列車採購金額龐大，為彈性因應營運資金需求，高鐵2023年迄今取得4家銀行自貸額度共計200億元，取得資金皆為連結ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標的授信額度。（編輯：趙蔚蘭、張良知）1130222