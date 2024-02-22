更多編輯台推薦新聞：
OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快艇案生還者返中國後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞
首頁 / 產經

高鐵本土採購比逾3成 今年營收拚破500億元

2024/2/22 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北22日電）台灣高鐵2023年旅客達7308萬人次，稅前淨利寫下新台幣97億元新高紀錄；營業資深副總經理顏昭立表示，今年營收目標衝破500億元。高鐵持續透過本土化採購降低維修成本，去年本土採購比例達36%、年省5.2億元。

高鐵今天舉辦媒體交流會，顏昭立指出，因應旅客需求持續增班，預計第1季結束前都將維持每週1060班運量；另與日本知名貼圖「卡娜赫拉」聯名的周邊產品，去年8月至今貢獻營收2000萬元。

高鐵財報顯示，去年整體維修費用29億元，年增2億元；用人費用62億元，較2022年成長19%。

顏昭立說明，目前高鐵本土化採購比例已達36%，年省5.2億元，未來會持續透過本土化採購、開拓原廠委託製造（OEM）料源，進一步降低、控制維修成本。

高鐵指出，已透過提前清償聯貸本金來節省利息費用，積極與聯貸銀行團協商聯貸授信利率調降作業，2023年12月完成與銀行團簽署聯貸降息案增修契約，自2024年1月3日生效，將聯貸加碼的利（費）率自原0.92%調降至0.45%。

高鐵進一步說明，除2023年認列一次性合約修改利益68.3億元外，2024年利息支出在聯貸利率調降後，將可節省約10億元。

由於新世代列車採購金額龐大，為彈性因應營運資金需求，高鐵2023年迄今取得4家銀行自貸額度共計200億元，取得資金皆為連結ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標的授信額度。（編輯：趙蔚蘭、張良知）1130222

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48