華新科擬砸6.3億元 擴日本子公司
2024/2/23 16:28
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）被動元件大廠華新科今天下午公告，擬透過香港控股公司在日本投資設立子公司PSA Japan Investment G.K.，投資規模預計2000萬美元（約新台幣6.32億元）；華新科表示，主要看好日本市場中長期發展，投資日本各類商品。
華新科說明，待新日本子公司設立完成，將經集團其他公司增資出資，持股比例將降至約40%。
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華新科積極布局日本市場，根據年報，2006年華新科取得日本三菱材料株式會社旗下日本子公司釜屋電機多數股權，釜屋電機於2021年完成公開收購雙信電機株式會社（Soshin）普通股股份。
華新科下午也公布，去年合併營收新台幣327.98億元，年減7.1%，合併毛利率17.8%，較2022年持平，去年稅後獲利19.84億元，年增20.2%，每股基本純益4.09元，優於2022年EPS 3.4元。（編輯：趙蔚蘭）1130223
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