台股週線連6紅 法人：追價意願降低估高檔震盪

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（中央社記者賴言曦台北23日電）台股今天盤中高點衝破萬九大關，終場漲勢收斂以18889.19點作收，上漲36.41點，本週上揚281.94點，連6週上漲。法人分析，台股已達相對高點，市場追價意願降低，後續可能進入高檔震盪，資金轉向落後補漲的個股進行布局。

台股今天早盤一舉攻上19012.38點，尾盤漲勢收斂，終場加權指數上漲36.41點，收在18889.19點，漲幅0.19%，成交量4439.45億元。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，雖然輝達財報報喜，但台股今天包含AI（人工智慧）伺服器、散熱等指標族群出現賣壓，顯示市場對於指數登上萬九大關後，追價意願已降低。

黃文清指出，當前台股已達相對高點，預估將進入高檔震盪，資金轉向落後補漲的非AI題材股，靜待台積電熊本廠24日開幕、下週登場的全球行動通訊大會（MWC）等，能否帶來進一步的點火題材。

台股今天觸及萬九大關，據台灣證券交易所統計，今天台股上市公司總市值來到60.02兆元，首度衝破60兆元大關，刷新歷史紀錄。

觀察三大法人合計買超303.33億元，分別為自營商買超18.76億元，投信賣超23.72億元，外資及陸資買超308.29億元。

其中外資連2天買超，投信則是連續12個交易日賣超，自營商連續3個交易日買超。

據證交所統計的外資買超前10名，外資今天加碼復華台灣科技優息2萬9887張居冠、台積電2萬881張居次，接著依序為元大台灣50、聯發科、華邦電、中興電、國泰費城半導體、宏齊、輔信、國泰北美科技。

外資賣超前10名中，以調節聯電2萬618張居冠、群創1萬4757張居次，接著依序為群益台灣精選高息、玉山金、緯創、長榮航、新光金、陽明、國泰金及華航。（編輯：趙蔚蘭）1130223