美道瓊標普指數創高 法人：台股籌碼中性偏多

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（中央社記者吳家豪台北26日電）美股23日互有漲跌，道瓊工業指數和標準普爾500指數創歷史新高。法人指出，台股保持在5日線18761點、10日線18518點和月線18184點之上，籌碼面續為中性偏多，短線有機會再挑戰高點。

美股道瓊工業指數23日終場上漲62.42點，或0.16%，收在39131.53點；標準普爾500指數上漲1.77點，或0.03%，收在5088.80點；以科技股為主的那斯達克指數下跌44.80點，或0.28%，收在15996.82點；費城半導體指數下跌52.334點，或1.12%，收在4615.035點。

台股23日跳空開高，盤中再創19012點新高，中場後逢高賣壓出籠，以18889.19點作收，上漲36.41點，漲幅0.19%，成交值新台幣4439.45億元。

產業訊息部分，晶圓代工廠台積電熊本廠24日開幕，創下多項紀錄；熊本廠是台積電首度與日本業者合資設廠、首座台積電日本廠，也是台積電近年全球布局中首座開幕的海外晶圓廠。今年第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程，將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。

2024全球行動通訊大會（MWC）將在2月26日至29日於西班牙巴塞隆納登場，今年聚焦B5G（Beyond 5G）、萬物聯網、人性化的人工智慧（AI）、工業4.0數位轉型、Game Changers及數位基因等6大領域。除了國際大廠參展，台灣包括聯發科、宏達電、電信三雄等高層與會及參展，拓展國際交流機會並爭取訂單。（編輯：楊蘭軒）1130226