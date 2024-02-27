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國泰永續高股息ETF除息行情失靈 爆量居成交量冠軍

2024/2/27 14:09
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（中央社記者曾仁凱台北27日電）台股今天早盤續寫盤中最高指數，不過逢高賣壓隨即出籠，加權指數終場收黑。國泰永續高股息今天除息，股價跟著上沖下洗，收盤處於貼息狀態，成交量爆出22萬張大量，位居交易量總排行之冠。

國泰永續高股息今年第1季每單位配發0.4元，今天除息，除息後參考價為22.01元，早盤一度攻高到22.14元，不過隨著台股翻黑，股價跟著回檔整理，除息首日下跌0.16元、收在21.85元。

國泰永續高股息ETF配息政策為一年配4次，2023年第1、2季配息金額為0.27元，第3、4季皆配息0.35元，今年第1季更加碼到0.4元，穩定配息吸引投資人追捧，目前受益人數多達118萬人，有「國民ETF」之稱。

國泰永續高股息除息前，26日就遭遇法人棄息賣壓湧現，3大法人合計賣超14.65萬張，名列法人賣超ETF排行榜第1名。

高股息ETF成為台灣投資人新寵，目前國內高股息ETF累積已達到17檔，2023年資產規模淨增加近5000億元，人氣大匯集，各投信公司紛紛搶推。統一投信本週宣布準備推出旗下首檔台股ETF—台灣高息動能，標榜結合高息與動能的選股策略，3月1日開募，將是國內第18檔高股息ETF。（編輯：潘羿菁）1130227

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