市場靜待通膨數據 美股走勢分歧

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（中央社紐約27日綜合外電報導）在投資人靜待本週將公布的的美國通貨膨脹數據及其他重要經濟數據，以了解美國聯邦準備理事會（Fed）可能何時開始降息之際，由於美國二月消費者信心和一月新耐久財訂單大幅下滑，美股今天走勢分歧。

道瓊工業指數小跌96.82點或0.25%，收38972.41點。

標準普爾指數小漲8.65點或0.17%，收5078.18點。

那斯達克指數上揚59.05點或0.37%，收16035.30點。

費城半導體指數小跌8.572點或0.18%，收4654.895點。

投資人正觀望定於2月29日公布的聯準會偏好通膨指標、美國1月個人消費支出物價指數（PCE），以及聯準會多名官員2月28日和3月1日發言，這些可讓市場一窺聯準會降息前景。（譯者：陳政一）1130228