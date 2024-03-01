鎖定高人氣名店 營業稅選案及網路交易查核4月啟動

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（中央社記者張璦台北1日電）為維護租稅公平，財政部今天表示，今年度例行的營業稅選案與網路交易查核作業，以及貨物稅、菸酒稅選案查核，將自4月1日起展開，呼籲業者自行檢視帳證，若有短漏報情形，在3月31日前自動補報並補繳稅款及加計利息，可免受罰。

財政部中區國稅局說明，今年度將針對營業人銷售貨物或勞務（包含網路銷售）常見的6大違章態樣，加強查核；同時，黃金路段、夜市及高人氣排隊店家，續列入查核重點對象。

中區國稅局表示，6大違章態樣包含未依規定辦理稅籍登記報繳營業稅；第2，銷售貨物或勞務短漏開統一發票或二聯式收銀機統一發票，未據實申報銷售額；第3，開立不實統一發票，幫助他人逃漏稅。

第4，進貨未依規定取得進項憑證，或虛報進項稅額逃漏營業稅；第5，購買國外勞務未依規定報繳營業稅；第6，將應稅銷售額申報為零稅率或免稅銷售額。

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中區國稅局進一步表示，黃金路段、夜市及高人氣聲量店家，包含排隊名店、媒體報導關注店家，有無銷售應稅貨物或勞務，卻未依規定辦理稅籍登記、短漏開統一發票報繳營業稅，及未依規定取得進項憑證等情事，仍持續列為加強查核對象。

同時，113年度菸酒稅、貨物稅選案查核作業，也將自4月1日開始，查核前的輔導期間為3月1日至3月31日，中區國稅局提醒菸酒稅產製廠商、貨物稅產製廠商，自行檢視帳證，若有未依規定辦理相關登記、或短漏報情事，自動補報補繳稅款並加計利息，即可免罰。（編輯：楊凱翔）1130301