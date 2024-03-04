寬魚國際2024年續打巨星牌 4大娛樂領域衝業績

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（中央社記者何秀玲台北4日電）以影視節目製作、發行及投資為主的寬魚國際受惠歌手蔡依林、王力宏等人助陣，2023年營收達新台幣6.72億元，創下歷年新高，年增超過11倍；法人指出，寬魚2023年有望轉盈，終止連續3年虧損。

寬魚國際由知名經紀人邱瓈寬領軍並擔任執行長，她表示，2024年續打巨星牌，演唱會、電影齊發，多檔演唱會門票已預售一空，檔期滿到上半年，下半年也已拍板多場演唱會。

邱瓈寬強調，寬魚2024年將持續開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等4大娛樂項目。

她說，2024年繼年初的楊丞琳及3月將登場的王心凌海外演唱會之外，4月6日、7日更邀來韓國歌手IU在台北開唱，後續還有伍佰、周華健等演唱會。

其中，伍佰大型巡迴演唱會將在北美巡演，預計在當地時間4月27日開跑，此次於美、加兩地連開3場，是寬魚拓展海外市場重點項目之一。歌手周華健接棒於5月10日及11日在澳門開唱。

邱瓈寬透露，2024年上半年寬魚製作主辦海內外演唱會檔期全滿，下半年也已談定多場演唱會，將陸續公布。

電影部分，寬魚再次開拓新題材，今年投資的青春校園愛情電影「我想和你在一起」將於暑假上檔，有望同步挹注營運。（編輯：張良知）1130304