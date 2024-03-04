歐洲最大科技新創展5月登場 國科會嚴選20組台灣隊

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（中央社記者張璦台北4日電）歐洲最大科技新創展VivaTech於5月在法國登場，國科會今天宣布率隊參展，徵案自即日起至3月底止，將嚴選20組台灣團隊進行產業鏈結；同時，國科會首度與VivaTech大會合作，推出以「晶片創新」為主題的競賽，盼藉此延攬全球IC設計人才。

VivaTech 2024將於今年5月22日至25日在法國巴黎舉行，國科會今天表示，台灣科技新創基地（TTA）將率隊參展，徵案自即日起至3月底止，嚴選20家台灣新創，攜手法國在台協會及台灣駐法代表處，進行產業鏈結，展現台灣科研新創競爭力。

國科會指出，今年是國科會TTA第6度率隊前往參展VivaTech，每年Viva台灣新創館亮眼的表現都是大會焦點，受到許多企業、創投及媒體的訪問、探詢。

國科會表示，今年Viva台灣新創館徵案至3月底截止，採線上報名，通過TTA審查成為台灣代表隊後，從展前到展後，將獲得國科會TTA一系列相關推廣資源，比如培訓輔導、參展行程規劃、產業媒合、國際曝光及商機促成等。

國科會指出，VivaTech為創造全球產業競爭力提升與轉型，於展會期間提供全球產業出題平台（Innovation Challenge），邀請各國科技新創共同來解題，以促成產業界與新創合作，進而吸引全球企業與新創參展數逐年提高。

同時，國科會TTA首度與VivaTech大會合作，推出以「晶片創新」為主題的競賽，希望藉此延攬全球IC設計新創團隊和人才，參與推動晶片創新應用於食衣（醫）住行育樂全產業，並吸引全球科技新創團隊與台灣產業共同布局未來相關契機。

國科會表示，今年VivaTech配合奧運賽事，提前至5月舉辦，展前積極籌劃推廣奧運相關的運動、永續及數位科技，國科會TTA也預計在5月初與法國在台協會規劃以奧運為題的活動，加強台灣運動科技新創曝光。

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此外，國科會指出，今年大會官網已公布包括LVMH集團、萊雅集團（L’Oréal）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、法國最大電信商Orange等單位提供的16項競賽，競賽領域包括女性創業、AI、資安、淨零科技、再生能源等。

國科會表示，今年巴黎在VivaTech及奧運賽事兩大盛會加持下，吸引全球目光，參展能見度及預期商機將更勝往年，歡迎全台科研新創團隊把握機會踴躍報名，搶進國際舞台。（編輯：蘇志宗）1130304