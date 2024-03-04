德國五金展搶攻疫後商機 貿協攜34家台廠秀實力

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（中央社記者劉千綾台北4日電）兩年一度的五金產業指標性大展德國科隆五金展近日登場，外貿協會表示，今年展覽規模更勝以往，有34家台廠展出產品及型錄，聚焦各類手工具、專利螺絲、金屬門用自動關門器及工廠客製化零件等，搶攻疫後商機。

2024年德國科隆五金展（Eisenwarenmesse–International Hardware Fair 2024）於3月3日至6日在科隆國際展覽中心（Koelnmesse Exhibition Center）登場。

為協助台廠搶攻疫後復甦商機，由經濟部國際貿易署指導、貿協建置的台灣經貿網，協助34家台廠展出產品及型錄，涵蓋各類手工具、專利螺絲、金屬門用自動關門器、粉末冶金零件、工廠客製化零件及家飾等台灣優質產品。

亮點展品方面，貿協以優聚力企業的快速板手尖嘴鉗折疊工具為例，採用鉻釩鋼與陽極氧化鋁臂材質，內附開口扳手、尖嘴鉗、平頭六角板手，為多功能且方便攜帶的智慧手工具，開展首日隨即獲得來自盧森堡、德國等多國買主積極詢問。

貿協表示，另一亮點產品為豐鵬工業的專利MS沉頭螺絲，施工時螺絲頭部能將產生的木屑壓下，極佳的沉頭效果可讓表面光滑無毛邊，可以廣泛應用在木材、硬石膏板、美耐皿板、鋁材等多種材質，也獲來自西班牙、印度等國買主洽詢。此外，笠源科技的Waterson金屬門用自動關門器亦獲多國買主青睞、洽詢合作機會。

貿協指出，德國是台灣在歐洲主要的貿易夥伴，為2023年對歐洲第2大出口國，出口值達81億美元。

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根據Statista市場調研機構，德國DIY及五金市場在2024年將達到572.7億美元規模，預期2024年至2028年期間，將以年複合成長率3.07%的成長速度擴張；隨著綠色經濟發酵，對於具有環境友善、永續概念的相關產品有高度需求。

貿協表示，德國科隆五金展2022年觀展人數達2萬5000人次，買主來源逾125國，參展商達1400家廠商，今年度參展規模更勝上屆，超過3200家廠商參展，提供台灣五金及手工具業者進軍國際、鏈結海外市場的絕佳機會。（編輯：翟思嘉）1130304