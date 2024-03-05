錸寶擴大能源事業布局 擬斥資30億增建儲能案場

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（中央社記者江明晏台北5日電）PMOLED大廠錸寶董事會先前通過擬辦理現金增資1700萬股，暫定發行價格30元，以及在新台幣30億元內投資建置儲能櫃案場案，正式宣告轉型跨入能源產業發展；旗下能源相關事業前3季獲利年增近300%。

錸寶近年來積極轉型，陸續投資併購高功率電池來穎科技、低功率電池達振能源，效益逐漸取代OLED面板事業。2023年度，能源相關事業截至前3季獲利已達新台幣9000萬元，年成長幅度近300%。

錸寶表示，計畫投資30億元建置儲能櫃案場，整併已完成併網示範儲能櫃案場，推升直接運營儲能案場至3座，成為台灣少數從電池模組、儲能櫃組裝到各類案場運營全面整合的儲能服務供應商。

錸寶除直接運營儲能案場外，也配合各層級客戶擴建儲能案場，隨著台灣日後電力需求持續成長，將協同上下游策略合作業者，以更多元化電網運營模式，盼成為台灣未來穩定電力供給者之一。

錸寶日前通過的財報，2023年虧損2.04億元，主要是一次性認列所得稅資產減損，產生所得稅費用約1.7億元，加上顯示器產業需求低迷導致營收衰退，雖然錸寶因一次性認列費用產生較大損失，所幸投資達振能源與來穎科技合計獲利彌補缺口。

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錸寶將在能源事業擴大發展，日前董事會通過擬以子公司來穎換股取得達振100%股權，完成高、低功率電池模組整合生產製造，在兩家子公司完成整併後，來穎將透過掛牌上市推升營運規模與量能。

錸德集團表示，近年來各子公司陸續進行多元轉投資，能源事業的轉投資成效最亮眼，繼鈺德科技在2018年陸續增加厚聚與錸洋成為集團最大的綠能電場擁有者，目前有超過1.3億元的年獲利貢獻，錸寶於2020年陸續整合投資來穎科技及達振能源兩家電池模組廠，2023年前3季合計獲利也接近上億元，鈺德及錸寶將逐步成為錸德集團在能源事業的兩大支柱。（編輯：張均懋）1130305