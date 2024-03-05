台積電領軍 台股漲81.61點續創新高

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台股今天終場上漲81.61點，收在19386.92點，續創歷史新高，成交量新台幣4227億元，維持在4000億元以上水準。

台積電為首的AI族群仍是今天台股盤面主角，台積電ADR美國時間4日股價再上漲3.26%，帶動今天台股繼續上攻。AI相關族群包括伺服器的廣達、技嘉，散熱的奇鋐、建準，還有伺服器導軌的川湖等，今天股價都同步收紅。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，這波台股急漲，主要因為AI需求帶動下，近期美國科技股表現強勁，而台積電ADR是其中重要指標，回頭拉動台股；不過從4日美股表現來看，除了AI等少數族群，主要綜合指數漲勢都已趨緩，像是道瓊工業指數、標準普爾500指數週一都收小黑，顯示市場觀望氣氛轉濃。

蔡明翰觀察，台積電ADR週一在美股大漲3.26%，回到台股，台積電今天終場上漲5元，收在730元，換算漲幅僅0.69%，沒辦法像昨天一樣充分反應；另外新台幣週一出現較明顯的升值後，今天也沒辦法持續。（編輯：張均懋）1130305