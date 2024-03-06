研調：面板下一成長動力聚焦車用 內嵌觸控扮要角

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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構Omdia今天指出，由於智慧型手機和平板電腦應用成長停滯，面板廠將汽車應用視為下一個成長動力，而內嵌式觸控顯示器將成為重要選項。

Omdia指出，2023年汽車應用的觸控顯示器的整體出貨量達7460萬片，儘管2024年的成長速度將低於預期，但內嵌式觸控顯示器的出貨量將持續成長。

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Omdia解釋，雖然近年來用於汽車中控顯示器的觸控顯示器出貨量成長放緩，但最新的研究顯示，內嵌式觸控顯示器出貨量仍在成長，2023年出貨量達2620萬台，占車用的35.1%，到2025年占比將超過50%。

面板製造商正在積極向客戶推廣內嵌式觸控顯示器，內嵌式觸控智慧型手機的出貨占比，2023年達55.2%，平板電腦應用的出貨占比將達45.1%。汽車應用中的觸控螢幕出貨量持續成長，占比從2021年的11.7%、2022年的25%，進一步增至2023年的35.1%。（編輯：楊蘭軒）1130306