蘋果新平板電腦採用 有助擴大OLED在行動PC滲透率

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（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構Omdia顯示器業務最新研究預測，蘋果11吋、12.9吋平板電腦iPad Pro自2024年採用有機發光二極體（OLED）面板，將提高OLED顯示器在行動個人電腦（PC）市場的滲透率。

Omdia指出，自2023年第4季以來，樂金顯示器（LG Display）、三星顯示器（Samsung Display）一直致力為iPad Pro製造新式OLED面板。樂金顯示器正在開發兩種類型的OLED面板，包括解析度為2388x1668的11吋面板，以及解析度為2880x1920的12.9吋面板。這些面板專為新款iPad Pro平板電腦設計，該平板電腦已具備量產資格，將於2024年第2季末推出。

三星顯示器（Samsung Display）也正在開發2388x1668解析度的11吋混合OLED面板，並於2024年第1季量產。

Omdia報告指出，iPad Pro採用OLED面板的認證、量產，是OLED在行動PC市場（包括筆記型電腦和平板電腦）滲透率提升的重要里程碑。

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Omdia調查，2023年行動個人電腦OLED出貨量為710萬片，其中包括340萬台筆記型電腦OLED、370萬台平板電腦應用。不過，2023年行動個人電腦OLED面板出貨量較2022年的950萬片有所下降。2024年，新的預測顯示，行動個人電腦OLED面板出貨量將達到1720萬片，其中筆記型電腦510萬片，平板電腦1210萬片。

另外，由於新款蘋果iPad Pro採用上述OLED面板，全球OLED平板電腦出貨量將從2023年370萬台增加到2024年1210萬台。（編輯：張均懋）1130221