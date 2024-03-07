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東煒布局商用不動產市場 2029年前9大案陸續落成

2024/3/7 14:58（3/7 15:11 更新）
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東煒建設積極布局商業不動產市場，投入近新台幣20億元在桃園市大園區打造的國際物流園區7日舉辦落成典禮。圖為東煒建設、東煒商用事業總經理趙國祥。中央社記者賴言曦攝 113年3月7日
東煒建設積極布局商業不動產市場，投入近新台幣20億元在桃園市大園區打造的國際物流園區7日舉辦落成典禮。圖為東煒建設、東煒商用事業總經理趙國祥。中央社記者賴言曦攝 113年3月7日
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（中央社記者賴言曦桃園市7日電）東煒建設近年積極布局商業不動產市場，投入近新台幣20億元在桃園市大園區打造的國際物流園區今天落成。東煒表示，至2029年前，公司還有9大商用不動產案將陸續落成，種類包含廠辦、冷鏈物流及數據中心，另總銷約40億元的住宅新案預估最快明年進場。

東煒建設位於桃園市大園區的國際物流園區今天舉行落成典禮，並在第1季營運，該廠房面積約8200坪，平均樓層挑高逾7公尺，每平方公尺可承載1200公斤，可應付半導體多樣零組件、產線設備與成品倉儲，並由全球合約物流服務供應商DHL敦豪供應鏈承租營運，成為DHL在北台灣最大的倉儲據點。

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東煒建設表示，除了今天落成的桃園大園國際物流園區外，2029年前還有9大案將陸續推出，其中新竹縣竹北市、新北市汐止區廠辦案，桃園市沙崙冷鏈物流廠辦案已啟動招商，預計竹北案今年完工，汐止及沙崙案2025年落成。

東煒建設表示，雖然目前公司布局商用不動產的比率偏高，但仍會持續規劃住宅案，地區鎖定在新北市中和、永和、三重及新莊等地，台北市也是目標區域之一，目前旗下住宅案產品已完銷，預估總銷約40億元的住宅新案最快明年進場。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1130307

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