泓德能源去年營收獲利創新高 每股純益8.36元

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（中央社記者張建中新竹7日電）泓德能源去年營收與獲利同創新高，每股純益8.36元，董事會決議每股配發4.08元現金股利及0.255元股票股利。安集及茂迪去年營運則同步滑落。

泓德能源去年在儲能業務成長帶動下，營收達新台幣58.39億元，增加15.4%，歸屬母公司淨利8.15億元，增加25.4%，每股純益8.36元。董事會決議每股配發4.08元現金股利，以及0.255元股票股利。

因應策略發展及營運成長，泓德能源董事會決議自創新板上市掛牌日起屆滿1年，向證交所申請改列為上市公司，其相關作業授權董事長參酌市場狀況依法調整、訂定與辦理。

安集與茂迪去年因太陽能市況低迷影響，業績同步滑落，安集去年營收15.02億元，減少54%，歸屬母公司淨利1.49億元，減少34.7%，每股純益1.21元，董事會決議每股配發0.8元現金股利。

茂迪去年營收40.66億元，減少24.1%，歸屬母公司淨利2.18億元，減少18.6%，每股純益0.56元，董事會決議每股配發0.32元現金股利。（編輯：楊蘭軒）1130307