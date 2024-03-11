更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
娛樂

奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周思齊今年球季結束引退15日記者會 走過中職20年獲封亞洲選球王
首頁 / 證券

大同董事會通過活化大安區懷生段土地 力拚發放股利

2024/3/11 20:13（3/11 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大同公司11日董事會決議活化台北市大安區懷生段案（位於仁愛路的芙蓉大樓），以期未來能順利發放股利給股東。中央社記者潘智義攝 113年3月11日
大同公司11日董事會決議活化台北市大安區懷生段案（位於仁愛路的芙蓉大樓），以期未來能順利發放股利給股東。中央社記者潘智義攝 113年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）大同公司今天董事會決議活化台北市大安區懷生段案（位於仁愛路的芙蓉大樓），以期未來能順利發放股利給股東，終結23年來股東對發放股利的期盼。

大同發布新聞稿指出，經營團隊為加速回饋18萬名股東長久以來的支持，加上本業可期的獲利，未來在弭平特別盈餘公積虧損後，有信心開始發放股利與股東共享成果。

大同表示，自2001年起就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已經連續10個季度展現獲利的綜效。2023年營收年增近47%，超過新台幣500億元更創下近期新高。

大同今天董事會通過2023年財務報告書，去年歸屬於母公司業主淨利約26.26億元，年減71.98%，基本每股盈餘1.13元，並決議不分派股利。展望未來，政策加持下的台電5654億元強韌電網基礎建設專案，大同重電事業訂單滿載，累計在手訂單超過200億元，為國家重要建設的一員。

大同說明，為求永續發展，積極規劃海外市場，美國的1.2兆美元基建需求，更是首要目標，絕不會缺席；東南亞國家的太陽能光電及儲能需求強勁，也在布局之中，其中又以印尼新首都建設為重點；大同是日前印尼主管機關唯一邀請參加新首都投資建設說明大會的台灣公司，將結合集團資源，並充分發揮重電及新能源的專業實力，積極參與印尼各項重大建設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大同董事長王光祥強調，新團隊謹記儘早發放股利回饋股東，2024年策略性活化閒置資產以早日彌補虧損，再加上本業日益增進的獲利成果，將可發放股利給18萬名股東，其中包括很多的員工股東，以此終結23年來股東對發放股利的期盼。

至於開發利益龐大的大同總公司所在中山北路土地開發，大同主管表示，目前沒進一步發展；中和廠土地與捷運共構案，則將配合地方政府區段開發，尚在洽談中，若有進度將再對外說明。（編輯：楊蘭軒）1130311

#中山北路
#王光祥
#印尼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.243