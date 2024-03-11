大同董事會通過活化大安區懷生段土地 力拚發放股利

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（中央社記者潘智義台北11日電）大同公司今天董事會決議活化台北市大安區懷生段案（位於仁愛路的芙蓉大樓），以期未來能順利發放股利給股東，終結23年來股東對發放股利的期盼。

大同發布新聞稿指出，經營團隊為加速回饋18萬名股東長久以來的支持，加上本業可期的獲利，未來在弭平特別盈餘公積虧損後，有信心開始發放股利與股東共享成果。

大同表示，自2001年起就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已經連續10個季度展現獲利的綜效。2023年營收年增近47%，超過新台幣500億元更創下近期新高。

大同今天董事會通過2023年財務報告書，去年歸屬於母公司業主淨利約26.26億元，年減71.98%，基本每股盈餘1.13元，並決議不分派股利。展望未來，政策加持下的台電5654億元強韌電網基礎建設專案，大同重電事業訂單滿載，累計在手訂單超過200億元，為國家重要建設的一員。

大同說明，為求永續發展，積極規劃海外市場，美國的1.2兆美元基建需求，更是首要目標，絕不會缺席；東南亞國家的太陽能光電及儲能需求強勁，也在布局之中，其中又以印尼新首都建設為重點；大同是日前印尼主管機關唯一邀請參加新首都投資建設說明大會的台灣公司，將結合集團資源，並充分發揮重電及新能源的專業實力，積極參與印尼各項重大建設。

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大同董事長王光祥強調，新團隊謹記儘早發放股利回饋股東，2024年策略性活化閒置資產以早日彌補虧損，再加上本業日益增進的獲利成果，將可發放股利給18萬名股東，其中包括很多的員工股東，以此終結23年來股東對發放股利的期盼。

至於開發利益龐大的大同總公司所在中山北路土地開發，大同主管表示，目前沒進一步發展；中和廠土地與捷運共構案，則將配合地方政府區段開發，尚在洽談中，若有進度將再對外說明。（編輯：楊蘭軒）1130311