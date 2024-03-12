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文旅科技樂園經營挹注 光禹第1季業績可望顯著成長

2024/3/12 15:31
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（中央社記者何秀玲台北12電）興櫃文創股光禹國際有望受惠在嘉義微型文創園投資的羊角藝術村，以及投資高雄駁二特區的Holo Park光禹浮空劇院生活廣場，法人估光禹第1季營收有望達新台幣5000萬元，可望較去年同期695萬元大幅成長。

光禹表示，在嘉義微型文創園投資的羊角藝術村，去年試營運不到一週時間，已迎來近萬人潮，平均每天客量在1500人左右，不僅是疫情之後難得觀光量體，更為嘉義創造極大的觀光紅利，形成強大的磁吸效應。

除了嘉義羊角藝術村之外，包括光禹所投資經營的高雄大港橋Holo Park，引進水水餐飲集團，開幕首月創下近1000萬元營收；今年農曆春節假期也迎來一波觀光紅利。

光禹今年前2個月營收2473.9萬元，年增507.84%，創歷年同期新高。

光禹指出，頗受矚目的台北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT」，光禹攜手合作聯盟成員，包括合仲建設、敦謙國際、智友及雲豹能源，將投入新台幣45億元資金，打造全國第一座海洋數位生態主題樂園，預計2032年營運，此項開發案將挹注光禹未來10年營收動能。（編輯：張均懋）1130312

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