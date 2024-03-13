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投資人仍押注聯準會6月降息 美股收漲標普創新高

2024/3/13 05:28
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（中央社紐約12日綜合外電報導）儘管美國勞工部公布的全美2月消費者物價指數（CPI）略高於預期，投資人仍押注聯邦準備理事會（Fed）今年6月將降息，一些具影響力的大型科技股反彈升高，美股今天收漲，標準普爾指數創新高。

道瓊工業指數上漲235.83點或0.61%，收39005.49點。

標準普爾指數上揚57.33點或1.12%，收5175.27點。

以科技股為主的那斯達克指數大漲246.37點或1.54%，收16265.64點。

費城半導體指數勁揚102.304點或2.09%，收492.508點。

勞工部今天公布，美國2月消費者物價指數（CPI）年增率3.2%，市場預期保持在3.1%；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增率從1月的3.9%降至3.8%，創2021年以來新低，仍高於市場預期的3.7%。

經季節調整，CPI月增率從1月的0.3%升至0.4%，符合市場預期；核心CPI月增率保持在0.4%，未如市場預期降至0.3%。（譯者：陳政一）1130313

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