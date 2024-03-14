三能：烘焙業景氣仍保守 後市看中國及東南亞市場

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（中央社記者賴言曦台北14日電）烘焙器具廠三能-KY今天表示，今年烘焙業景氣仍保守看待，後市主要觀察中國經濟、東南亞市場發展，雖然今年營運仍辛苦，預估還是會朝成長方向發展。

台北國際烘焙暨設備展今天在台北市南港展覽館開展，三能發言人蕭凱峰表示，今年烘焙業景氣仍保守，後市主要觀察中國經濟復甦情況，及東南亞市場發展。

蕭凱峰表示，中國需求尚未全面復甦，不過還有基本剛性需求，當地還有展店需求，預估下半年中國市場會好一點。

蕭凱峰指出，東南亞市場方面，印尼是今年重點，當地仍具發展潛力，印尼第一期廠房預計年底開始量產，明年開始貢獻營收，已計畫在當地購地擴展第2期廠。

台灣市場穩定，今年期待會有更明顯的復甦；整體而言，今年營運雖辛苦，仍會朝成長方向發展。

戶外用品事業部分，蕭凱峰表示，由於冬季為戶外活動淡季，加上目前還在推廣期，銷售尚未完全發酵，預估隨著春季來臨，動能可望逐步湧現，後續將推出高值化產品提高毛利率。（編輯：蘇志宗、張均懋）1130314