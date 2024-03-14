市場觀望情緒轉濃 新台幣連2貶收31.497元

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國通膨降溫之路不如想像順遂，市場靜待更多訊息出現，新台幣隨亞幣偏弱整理，今天收盤收31.497元，貶3.7分，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額16.785億美元。

美國2月消費者物價指數（CPI）意外回升，反映物價基本趨勢的核心通膨率也高於市場預期，市場重新調整看法，並靜待下週美國聯準會貨幣政策會議舉行，揭曉今年的降息策略。

金融市場觀望氛圍濃厚，新台幣匯率今天以31.48元開出後，隨著外資匯出，匯價一度貶破31.5價位，最低觸及31.525元，不過出口商在31.500元上方積極拋匯、提供支撐，匯價轉為震盪整理，終場收在31.497元。

央行統計，美元指數今天小跌0.05%，人民幣微升0.03%，新台幣及日圓均下跌0.12%，韓元貶值0.24%。

外匯交易員分析，美國通膨降溫速度沒有預期快，市場還是押注聯準會6月降息，但開始思考全年降息次數會不會從3次減為2次，這也讓下週聯準會將公布的點陣圖更顯關鍵；在聯準會「開獎」之前，金融市場不會有太大動靜，新台幣料將繼續區間波動，並由外資主導盤勢。（編輯：楊凱翔）1130314