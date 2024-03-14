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曾銘宗重返金融圈 接任富邦金副董事長

2024/3/14 19:03
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（中央社記者謝方娪台北14日電）甫卸任國民黨不分區立委職務的曾銘宗，重磅回歸金融圈，富邦金今天召開董事會，通過推派曾銘宗擔任副董事長，即日起生效。

富邦金6日重訊公告法人董事明東實業改派代表人，由前立委曾銘宗接任，自14日起生效。富邦金今天召開董事會，進一步通過推派曾銘宗擔任副董事長。

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曾銘宗出生於1959年1月22日，今年剛滿65歲，先前連任2屆國民黨不分區立法委員，今年1月底卸任立委職務後，憑藉深厚政經資歷，受延攬加入富邦金。曾銘宗先前亦曾任合庫銀行總經理、財政部次長，並於2013年8月至2016年1月間擔任過金管會主委。

截至2023年6月底止，富邦金總資產達新台幣10兆9349億元，在國內金控排第2，市值則居金控之冠。富邦金2023年自結稅後淨利達661.4億元，年增41.57%，每股稅後盈餘（EPS）為4.81元，全年獲利及每股獲利居金控雙冠王。（編輯：潘羿菁）1130314

#富邦金
#國民黨
#曾銘宗
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