媒體評論批政府詐騙集團 台電：忽略數據且偏頗解讀

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（中央社記者曾智怡台北14日電）媒體評論以「詐騙集團」為題，批評台電虧損原因是政策錯誤。台電表示，該評論選擇性忽略諸多重要事實及數據，僅跳針式地偏頗解讀公共政策，不僅容易誤導民眾，也汙衊台電穩定民生物價的努力，台電對於「欺騙」一詞更是無法接受。

台電強調，過去已多次說明，俄烏戰爭造成國際燃料暴漲，是造成近年虧損的主因，相較之下，綠電購電支出僅占總支出1成，台電也試算過2015年核能占比尚有1成6，套上去年燃料價格計算，燃料支出亦將暴增。

台電透過新聞稿說明，該媒體評論指出2項政策的嚴重錯誤，其一是過去為了維持物價穩定而「電價凍漲」。

台電說明，電價無法完全反映成本，是因電價會直接影響民生與物價，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，許多國家直接反映於價格，韓國、德國、法國及英國等國家皆大幅調漲電價，2020至2023年間韓國及德國電價累積調幅分別為87%及34%，法國及英國更高達160%及126%。

相較之下，台灣電價調幅相對和緩及細緻化，已有效減緩國際燃料價格飆漲的輸入性通膨。近期也有許多立委呼籲應要有細緻化的考量及調整，難道該社論作者認為應該比照過去「一次漲足」。

針對該評論指錯誤的能源政策造成虧損，台電表示，目前核電仍在運轉，且即便以2015年核能占比尚有1成6的能源結構，改以去年的燃料價格計算，燃料支出亦將暴增，每度售電成本將提升至接近4元，與去年每度售電成本差距不大。

況且核電延役仍有其困難，例如核電廠用過的核燃料棒無法取出，乾貯設施無法興建，尚待地方政府同意，以及核廢料的處理需取得社會共識等事實，不應選擇視而不見。

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台電表示，國際電業營運皆受燃料價格暴漲衝擊，各國採取多元措施因應，包含電價適度調整，如韓國工業電價3年調漲超過8成，或採取政府直接補貼電業、政府增資等綜合性方式維持電業營運。

台電期盼維持穩供使命，繼續扮演穩定民生的力量，將在後續的電價費率審議會中，針對未來的燃料成本以及電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。（編輯：林興盟）1130314