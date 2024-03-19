傳蘋果談AI合作 Google母公司股價勁揚

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）人工智慧題材發燒之際，傳聞蘋果公司正在洽談將Google開發的聊天機器人Gemini導入iPhone，刺激Google母公司Alphabet股價漲逾4%，蘋果股價也收紅。

OpenAI開發的生成式人工智慧（generative AI）聊天機器人ChatGPT一年多前掀起熱潮，Google以原稱Bard的Gemini打對台。許多美國媒體引述彭博今天報導，蘋果（Apple）與Google正在「積極協商」，讓Gemini驅動iPhone作業系統預定今年稍晚推出的部分新功能。

Alphabet早盤股價一度漲逾7%，隨後漲勢收斂，終場勁揚4.6%，年初以來漲幅擴大到5.7%。相較之下，OpenAI金主微軟（Microsoft）同期漲幅直逼11%。

蘋果股價上漲0.6%，年初以來跌幅縮減至9.8%。

蘋果在科技巨擘AI軍備競賽中落居下風，今年股價表現低迷，全球市值冠軍企業頭銜讓給微軟。蘋果執行長庫克（Tim Cook）2月底在年度股東大會上說，蘋果看好生成式AI潛能，正在「大舉投資」這塊領域，並預告今年稍晚將披露更多生成式AI應用計畫。

蘋果往年都在年中舉行的全球開發者大會（WWDC）發表iPhone作業系統iOS年度更新。外界預期，蘋果可能選在iOS 18亮相時宣布導入生成式AI工具。

Gemini是Google開發的生成式AI套件，包括聊天機器人、程式碼編輯助手。去年3月發表後發展緩慢，且捲入生成圖像不精確等爭議。

在智慧型手機領域，iPhone與Google旗下Android各據一方，但蘋果與Alphabet其實早有合作前例。

為維繫Google搜尋引擎霸主地位，Alphabet每年支付蘋果大筆費用，讓Google成為蘋果行動裝置的預設搜尋引擎。眼見ChatGPT來勢洶洶，使用者搜尋習慣可能出現劇變，Google積極為Gemini開闢應用領域，有效裝置安裝基數突破22億的蘋果無疑是理想合作對象。

蘋果尚未推出自家生成式AI工具，支付權利金採用Gemini可成為暫時解方。不過，蘋果據傳也有和OpenAI交涉，與Alphabet是否真能談成AI合作，變數猶存。（編輯：張芷瑄）1130319