美股漲跌互見 法人：台股整理靜候美利率決策揭曉

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（中央社記者賴言曦台北19日電）美股週一漲跌互見，法人分析，台股在人工智慧（AI）話題續熱下，預估多頭格局不變，但指數目前位處高檔，研判短線進入震盪整理，靜候美國聯邦準備理事會（Fed）本週利率決策會議結果。

投資人觀望美國聯準會利率決策會議之際，科技類股趁著新一波人工智慧熱潮，美股主要指數週一多數收高。道瓊工業指數小漲75.66點或0.20%，收38790.43點；標準普爾指數上揚32.33點或0.63%，收5149.42點；那斯達克指數揚升130.28點或0.82%，收16103.45點；費城半導體指數微跌0.1點，收4757.6點。

晶片大廠輝達（Nvidia）當地時間18日揭開GTC（GPU Technology Conference）年度繪圖處理器技術大會序幕，執行長黃仁勳宣布推出新款人工智慧晶片Blackwell B200，預計將獲亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）等主要客戶採用。

台股18日開高走高，終場上漲197.35點，收在19879.85點，站回所有短期均線之上；三大法人買超台股新台幣49.63億元，但土洋法人不同調，外資賣超86.34億元，投信大舉買超132.05億元，包括聯電、大聯大等近期熱門ETF主要成分股，位居投信買超前列。

由於看好今年AI伺服器業績，鴻海持續獲資金湧進，昨天盤中和盤後股價均再創13年半來高點，並創台股個股第2大量、市值穩居第2大、成交值續居第2、連續6個交易日爆大量等紀錄。

法人分析，市場AI話題續熱，從籌碼面和題材來看，台股多頭格局不變，但近期投資人在指數2萬點位置瘋搶ETF，反映台股過熱跡象，且全球本週進入超級央行週，日本、美國、台灣將陸續揭曉利率決策結果，其中美國聯準會預計20日召開會議，預估指數在位處高檔的情況下，可能將進入震盪整理。（編輯：張均懋、張良知）1130319