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巨生醫完成現增 基米擴大認證項目申請

2024/3/19 10:57
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（中央社記者何秀玲台北19日電）興櫃生技新藥公司巨生醫18日公告完成新台幣1.5億元現金增資案；基因定序業者基米則宣布擴大LTDs認證項目申請，將加速進軍NGS高階檢測市場。

巨生醫為利基型奈米藥物開發新藥公司，18日公告完成1.5億元現金增資案，本次實際認購金額超過1.8億元；巨生醫表示，本次投資人主要包括國際中橡集團旗下的允成投資、漢通創投、安富大健康二號基金、台企銀創投等專業投資法人。

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巨生醫指出，本次取得資金將加速推動MPB-1523肝細胞癌顯影劑的臨床三期試驗進度，並與國內外各大藥廠洽談授權及合作事宜，加速商品化時程。

基米為國內基因定序業者，總經理江俊奇18日表示，次世代基因定序（NGS）納入健保將上路，基米2年多前跨足實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）領域，並取得2項經衛福部食藥署列冊登錄項目，目前持續增加LDTs認證的新品項服務，涵蓋癌症基因、遺傳代謝與罕病基因檢測等。（編輯：張良知）1130319

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