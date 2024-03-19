更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股跌22.65點

2024/3/19 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌22.65點，為19857.2點，跌幅0.11%，成交金額新台幣4634.55億元。

加權指數開盤為19798.12點，盤中最高19921.25點，最低19762.16點；不含金融股指數17360.12點，跌18.69點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.01%、食品股跌0.27%、塑化股跌0.49%、紡織股跌1.38%、機電股跌0.07%、造紙股跌0.4%、營建股跌0.28%、金融股跌0.17%。

委買張數2248萬7844張，委賣張數1248萬515張，成交張數855萬4355張。

收盤時上漲435家，下跌499家，持平98家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、鴻海、聯電、緯創。

漲幅前5名個股為龍德造船、漢唐、和碩、帝寶、所羅門。

跌幅前5名個股為波力-KY、廷鑫、聯德、世芯-KY、南寶。1130319

#台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電拉回、ETF成分股喊衝 台股中場由黑翻紅
172.30.142.42