台股跌22.65點
2024/3/19 13:45
（中央社台北19日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌22.65點，為19857.2點，跌幅0.11%，成交金額新台幣4634.55億元。
加權指數開盤為19798.12點，盤中最高19921.25點，最低19762.16點；不含金融股指數17360.12點，跌18.69點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.01%、食品股跌0.27%、塑化股跌0.49%、紡織股跌1.38%、機電股跌0.07%、造紙股跌0.4%、營建股跌0.28%、金融股跌0.17%。
委買張數2248萬7844張，委賣張數1248萬515張，成交張數855萬4355張。
收盤時上漲435家，下跌499家，持平98家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、鴻海、聯電、緯創。
漲幅前5名個股為龍德造船、漢唐、和碩、帝寶、所羅門。
跌幅前5名個股為波力-KY、廷鑫、聯德、世芯-KY、南寶。1130319
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