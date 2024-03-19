美時：今年營收看增10% 毛利率有機會持穩

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（中央社記者何秀玲台北19日電）跨國特殊學名藥廠美時今天召開線上法說會，副總經理沈燁表示，今年若不包括新增業務或併購，營收有望年增10%，毛利率有機會維持去年55%水準或更高。

美時日前公告去年財報，營收為新台幣169.6億元，稅後純益為新台幣41.06億元，年增36%，每股純益（EPS）為15.72元，賺超過一個股本；擬配發現金股利4.66元，配發率29.6%，營收、獲利和股利三創歷年新高。

沈燁說，去年亞太市場營收年增21%，成長動能來自台灣與越南；全球外銷市場營收年增10%，則是受惠於血癌用藥Lenalidomide，與戒毒癮藥Buprenorphine/Naloxone帶動成長。

談到今年營運展望，他說，美時今年全球出口市場穩健成長的動力，將來自現有產品和拓展新市場，包括血癌藥Lenalidomide有機會顯著成長，不過該藥因去年第1季新劑量產品上市，基期較高，今年首季出貨量將呈年減，第2至3季有機會為出貨高峰。

他也表示，今年戒毒癮藥Buprenorphine/Naloxone仍是主要產品，以及新產品持續在全球上市，包括血癌用藥Pomalidomide，肺癌用藥Nintedanib 及攝護腺癌用藥Enzalutamide等。

美時在亞洲市場將持續發展，其中台灣及韓國市場有望成長，而韓國為亞洲市場占比最大，台灣占比已逐步上揚，去年營收貢獻占比約14%，較2022年10%有大幅度成長。（編輯：潘羿菁）1130319