更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

春節效應投資型銷售疲弱 壽險業2月新保費年減逾11%

2024/3/19 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北19日電）壽險業1月業績繳出開門紅，初年度保費、續年度保費及總保費收入全面正成長，但2月適逢春節連假，加上投資型保單銷售動能疲弱，壽險業2月單月初年度保費僅新台幣449.39億元，年減11.73%。

壽險公會今天公布整體壽險業業績，若加計認列在負債項下收入，今年2月壽險業初年度（新契約）保費收入僅449.39億元，年減11.73%，但因續年度保費收入達1060.43億元，年增20.78%，推升2月總保費收入達1509.82億元，年增8.85%。

在傳統型保單及投資型保單買氣雙雙回溫下，壽險業1月初年度保費收入達666.34億元，相比2023年同期出現43.35%的強勁成長動能，但2月適逢春節連假，加上投資型保單銷售動能較疲弱，單月初年度保費收入下滑至449.39億元，年減逾1成。

若進一步檢視2月初年度保費收入結構，壽險業投資型保單初年度保費收入僅111.35億元，相比2023年同期銳減41.5%，傳統型保單2月單月初年度保費收入為338.04億元，年增6.06%。

壽險業者認為，投資型保單初年度保費收入衰退，除了受資本市場前景牽動外，2023年7月投資型保單新制上路後，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等新規定，對投資型保單銷量也持續有影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

壽險公會資料顯示，今年前2月累計壽險業初年度保費收入達1115.73億元，年增率收斂至14.6%，續年度保費收入達2570.92億元，年增12.5%，合計前2月總保費收入達3686.65億元，年增13.1%。

壽險公會分析，因前2月傳統型壽險銷售成長，加上部分壽險業者行銷活動促動銷售，挹注前2月傳統型保單初年度保費收入年增32.2%；另投資型保單前2月初年度保費收入年減17.6%，主要是投資型壽險銷售下滑所致。（編輯：潘羿菁）1130319

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.44