春節效應投資型銷售疲弱 壽險業2月新保費年減逾11%

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（中央社記者謝方娪台北19日電）壽險業1月業績繳出開門紅，初年度保費、續年度保費及總保費收入全面正成長，但2月適逢春節連假，加上投資型保單銷售動能疲弱，壽險業2月單月初年度保費僅新台幣449.39億元，年減11.73%。

壽險公會今天公布整體壽險業業績，若加計認列在負債項下收入，今年2月壽險業初年度（新契約）保費收入僅449.39億元，年減11.73%，但因續年度保費收入達1060.43億元，年增20.78%，推升2月總保費收入達1509.82億元，年增8.85%。

在傳統型保單及投資型保單買氣雙雙回溫下，壽險業1月初年度保費收入達666.34億元，相比2023年同期出現43.35%的強勁成長動能，但2月適逢春節連假，加上投資型保單銷售動能較疲弱，單月初年度保費收入下滑至449.39億元，年減逾1成。

若進一步檢視2月初年度保費收入結構，壽險業投資型保單初年度保費收入僅111.35億元，相比2023年同期銳減41.5%，傳統型保單2月單月初年度保費收入為338.04億元，年增6.06%。

壽險業者認為，投資型保單初年度保費收入衰退，除了受資本市場前景牽動外，2023年7月投資型保單新制上路後，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等新規定，對投資型保單銷量也持續有影響。

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壽險公會資料顯示，今年前2月累計壽險業初年度保費收入達1115.73億元，年增率收斂至14.6%，續年度保費收入達2570.92億元，年增12.5%，合計前2月總保費收入達3686.65億元，年增13.1%。

壽險公會分析，因前2月傳統型壽險銷售成長，加上部分壽險業者行銷活動促動銷售，挹注前2月傳統型保單初年度保費收入年增32.2%；另投資型保單前2月初年度保費收入年減17.6%，主要是投資型壽險銷售下滑所致。（編輯：潘羿菁）1130319