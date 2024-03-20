數位部出席布拉格資安大會 分享台灣通訊應變經驗

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（中央社記者蘇思云台北20日電）數位部今天表示，數位部政務次長闕河鳴率團出訪捷克，出席布拉格資安大會。闕河鳴在會中分享台灣通訊韌性應變經驗，訪團也拜會捷克國家網路及資訊安全局（NÚKIB），就台捷資安合作議題進行交流。

數位部今天發布新聞稿，闕河鳴與資通安全署副署長鄭欣明率團出訪捷克，在當地時間19至20日出席2024年布拉格資安大會（Prague Cyber Security Conference 2024）。

數位部說明，布拉格資安大會前身為「布拉格5G安全會議」（Prague 5G Security Conference），是關於網路及電信安全防護的國際重要會議，成員遍布全球30多國的政府官員，以及來自歐盟、北大西洋公約組織和業界代表，聚集捷克布拉格探討各國5G網路架構及電信網路供應的安全性。

數位部表示，今年大會僅限受邀人員現場與會，闕河鳴在會中分享台灣經驗，該場座談主題為「關於水下：保護海底電纜免受資安威脅和外國干擾」，說明數位部如何因應海纜日益嚴峻的風險，並規劃和落實多元異質的通訊備援網路措施。

闕河鳴會中指出，海纜對國內外通訊、安全與經濟非常重要，近年來遭受愈來愈多破壞與網攻威脅。以2023年3月馬祖連接台灣本島的海纜中斷為例，數位部以國安角度因應這項日益嚴峻的挑戰，如即時切換成微波及衛星通訊，確保國內通訊韌性。

闕河鳴強調，數位部持續盤點不同情境對通訊網路的風險，規劃和落實多元異質的通訊備援網路措施，從海、陸、空多維度強化通訊韌性與資安防護作為。

闕河鳴也邀請各國資安專家學者來台參與數位部所舉辦的前瞻資安探索會議（ACE）及跨國網路攻防演練（CODE），盼藉由國際實戰演練，持續強化台灣網路資安防護，提升台灣數位韌性。

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此外，訪團此行與主辦方捷克國家網路及資訊安全局局長Lukas Kintr等人雙邊會談，共同研商台灣與捷克未來在資安領域合作的方向。

今年布拉格資安大會適逢布拉格5G安全法案（Prague Proposals on 5G Security）通過5週年，為各國建造及設計5G網路基礎設施的重要參考來源。大會今年特別邀請各國資安專家共同針對網路威脅、資通訊政策和監管、公私合作夥伴關係、後量子密碼學、人工智慧等議題進行討論和交流。（編輯：林淑媛）1130320