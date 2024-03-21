熒茂公開收購鉅邁3/20截止 取得約11%股權

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（中央社記者潘智義台北21日電）觸控面板廠熒茂今天公告，公開收購台灣鉅邁股份，至3月20日止，實際成交數量376萬8151股（約11.88%）。

熒茂光學表示，以新台幣每股72元公開收購台灣鉅邁，期間為2月20日至3月20日止，預定最高收購數量為951萬135股（即30%股權），最低收購數量為158萬5023股（約已發行股份總數3170萬450股的5%股權）。

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熒茂指出，累積應賣股數已於3月5日上午11時43分超過前述最低收購數量，本次公開收購條件已經達成，並已於3月5日公告；今天再公告3月20日收購截止日數量。

熒茂指出，以公開收購方式取得鉅邁普通股股份，主要是基於財務性投資，認列合理投資收益；再者，鉅邁屬於水資源再利用的ESG（環境保護、社會責認、公司治理）概念股，在極端氣候盛行及日益嚴謹的環保法規要求下，產業未來成長可期。（編輯：張均懋）1130321