更多編輯台推薦新聞：
專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/23
首頁 / 產經

輝達新AI晶片高算力低能耗 集邦：明年成主流

2024/3/21 19:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹21日電）輝達（NVIDIA）在GTC大會推出Blackwell架構的AI晶片B100、B200及GB200等，不僅效能大幅提升，成本與能耗同步優化，市調機構集邦科技預期，B200等產品有望在2024年底陸續上市，並於2025年成為市場主流。

集邦科技指出，Blackwell AI伺服器架構平台是今年GTC大會亮點產品，以第2代Transformer引擎與第5代NVLink技術，可支援高達10兆參數模型的AI訓練與即時大型語言（LLM）推理。

據輝達表示，Blackwell架構繪圖處理器（GPU）配備2080億個電晶體，採用台積電客製化4奈米製程製造，透過每秒10TB的晶片到晶片互連連接成單個GPU，利用4位浮點AI推論能力支援加倍地運算。

輝達指出，最新版本的NVLink提供每個GPU每秒8TB的雙向吞吐量，確保在複雜的大型語言模型中，實現576個GPU間無縫高速溝通。

輝達表示，GB200 NVL72系統串聯72個Blackwell GPU和36個Grace中央處理器（CPU），相較於H100 Tensor Core GPU，GB200 NVL72可提供30倍的大型語言模型推論工作負載效能，並大幅降低成本和能源消耗。

集邦科技表示，輝達產品服務涉及面向多元，但發展核心仍以醫療、製造兩者為重。輝達針對醫療推出20餘項醫療專用生成式AI微服務，也更新BioNeMo模型以強化電腦輔助藥物開發。

在製造方面，輝達則是推出適用於人形機器人的GR00T專案基礎模型，以及透過Isaac平台將生成式AI導入製造和物流應用。

集邦科技指出，輝達產品應用聚焦醫療和製造，主要因為智慧化基礎高、轉型誘因強烈，數據雖然多且雜，但密閉空間相對好蒐集，加上模擬技術越趨成熟。集邦預期，隨著自駕車、電動車市場逐漸成熟，往智慧載體演化的汽車產業有望成為輝達下階段發展重點。（編輯：楊凱翔）1130321

#集邦科技
#輝達
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃仁勳與劉揚偉GTC會面 預告台北國際電腦展有哏
172.30.142.194